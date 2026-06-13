David Raya, guardameta de la selección española, destacó la figura del mexicano ‘Memo’ Ochoa, a quien catalogó como “un referente mundial en la portería” y mostró su alegría porque haya sido convocado para su sexto Mundial, récord de la competición.

“Es un referente mundial en la portería, con paradas míticas en los mundiales. Que haya podido estar en su sexto mundial es increíble y me alegro muchísimo por él”, señaló en rueda de prensa.

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Un David Raya que habló también de cómo vivió su temporada en el Arsenal, ganando la Premier League y siendo finalistas de la Champions League.

“Felicito al PSG por la temporada que han hecho, sobre todo en la ‘Champions’. Personalmente ha sido una temporada muy exitosa colectivamente una temporada impresionante, nos superamos en la Champions llegando a una final después de 20 años y la primera Premier League en 22 años. Ha sido una temporada espectacular”, destacó.

David Raya: “Estamos con la ilusión de empezar la copa del mundo” 🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/h5OSMWCdHS — Eduardo Sintigo (@sintigo_eduardo) June 13, 2026

“Físicamente me encuentro muy bien. No tengo ninguna molestia y tengo mucha energía. Estamos haciendo unos trabajos espectaculares, con el grupo muy bien. Tenemos el equipo al completo”, completó.