La selección de Brasil dio a conocer su nuevo segundo uniforme, resultado de una alianza histórica con Jordan, una colaboración que une el futbol con la cultura deportiva global.

La indumentaria incorpora elementos característicos de la marca asociada a Michael Jordan, con un diseño que busca transmitir una mentalidad competitiva dentro del campo.

Entre sus detalles destaca la inclusión del icónico estampado “Elephant Print”, un patrón introducido en las zapatillas Air Jordan 3 en 1988 y que ahora llega al uniforme de los cinco veces campeones de la Copa del Mundo.

Jugadores de Brasil celebran una anotación en un duelo amistoso. FOTO: EFE

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El diseño mezcla elementos tradicionales del futbol brasileño con la identidad visual de Jordan. El uniforme incorpora patrones inspirados en los depredadores más veloces y poderosos de Brasil, con el objetivo de reflejar fuerza y velocidad dentro del terreno de juego.

El delantero Vinícius Júnior también participó en el lanzamiento del uniforme, resaltando la importancia de una alianza que busca conectar el legado futbolístico de Brasil con una de las marcas más influyentes en la historia del deporte.

"Para cada niño en Brasil que sueña con un balón en los pies, esta asociación significa algo enorme. Que Jordan y nuestra selección se unan es más que fútbol: es cultura y grandeza juntas. Esto inspira a la nueva generación a jugar con estilo, libertad y orgullo cada vez que salimos al campo", expresó la estrella del Real Madrid.