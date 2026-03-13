Raúl Jiménez y su familia atraviesan un momento delicado, luego de darse a conocer el fallecimiento de su padre el pasado jueves 12 de marzo.

En primera instancia, el jugador del Fulham no compartió ningún tipo de mensaje sobre lo sucedido, pero sí recibió el pésame por parte de la Selección Mexicana, del América y otros equipos del futbol mexicano a través de redes sociales.

Luego de casi un día sin respuesta por parte del futbolista, el canterano del América del Tri compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a su padre.

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"Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud despedimos a mi papá Raúl Jiménez Vega", escribió el atacante de la Premier League.

En cuanto la noticia se dio a conocer, los aficionados mandaron mensajes de apoyo a Raúl y a su familia, por lo que el jugador también agradeció esas muestras de cariño por parte de sus seguidores. Aunque también pidió se respete su privacidad.

"Agradecemos todas las muestras de cariño y les pedimos privacidad en estos momentos tan difíciles para nuestra familia", se lee en el texto publicado por el delantero de la Selección Mexicana.