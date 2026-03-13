La Selección Mexicana recibió otro revés significativo de cara al Mundial 2026 que organizará México como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Marcel Ruiz, mediocampista clave del Toluca y figura con gran proyección en el Tricolor, sufrió una lesión grave en la rodilla derecha que lo dejará fuera de la competencia internacional más importante del balompié internacional.

El percance ocurrió durante el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup contra San Diego FC.

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El club escarlata confirmó oficialmente este viernes 13 de marzo que Ruiz presenta rotura de ligamento cruzado anterior y lesión en el menisco medial.

El jugador se someterá a cirugía en los próximos días, con un periodo de recuperación estimado entre 6 y 9 meses, según su evolución.

Esta baja representa un impacto profundo para Javier Aguirre, director técnico del equipo nacional, ya que Ruiz se consolidaba como pieza fundamental en el mediocampo por su visión de juego, distribución y liderazgo.

Su ausencia obliga a replantear opciones para cubrir el rol de cerebro creativo, en un momento donde el Tri ya acumula otras ausencias sensibles, como la del portero Luis Ángel Malagón.

Ruiz, capitán de Toluca, se perderá el resto del torneo local actual y posiblemente parte de la siguiente temporada. Su regreso a las canchas no se espera antes de finales de 2026 o inicios de 2027, lo que cierra la puerta a su participación en el Mundial que tantos anhelaban.

¿Cómo fue el mensaje de Alexis Vega a Marcel Ruiz tras confirmarse la gravedad de su lesión?

Ante la noticia, varios compañeros expresaron solidaridad. Destaca el mensaje emotivo que Alexis Vega, delantero y también integrante de Toluca, publicó en sus historias de Instagram.

“Lamento mucho que estés pasando por esto, estoy aquí para lo que necesites. Hermano, esta es solo una pausa, no el final. Eres más fuerte que esta lesión y volverás mejor que nunca. Tu equipo y la selección te van a echar de menos, te estaremos esperando con los brazos abiertos. TQM Capitán”, escribió Vega.