A menos de 90 días para que México vuelva a vivir la emoción de una Copa del Mundo, dos históricos de la Selección Mexicana ya tienen claro quién podría marcar el primer gol del torneo.

Tanto Rafael Márquez como Oswaldo Sánchez coincidieron al colocar al delantero Raúl Jiménez como el principal candidato para abrir el marcador en la justa mundialista de 2026.

Márquez, quien marcó tres goles durante sus participaciones mundialistas, vive ahora una nueva etapa dentro del combinado nacional.

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Tras su retiro como jugador, el ex capitán del Tri forma parte del cuerpo técnico que encabeza Javier Aguirre, con la mirada puesta en el torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Al ser cuestionado sobre quién podría firmar el primer gol de la Copa del Mundo, el exdefensor no dudó en mencionar al actual referente ofensivo del equipo nacional.

¿Qué dijeron Rafa Márquez y Oswaldo Sánchez sobre el primer gol de la Copa del Mundo 2026?

“Esperemos que lo anote Raúl Jiménez, el delantero de la Selección Mexicana”, dijo Rafael Márquez al ser cuestionado sobre quién anotará el primer gol en la Copa del Mundo 2026.

Y es que Raúl Jiménez aparece como la principal carta ofensiva del equipo nacional y también como uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel.

La confianza hacia el delantero también la comparte Oswaldo Sánchez, ex guardameta del Tri y uno de los porteros más recordados en la historia reciente del futbol mexicano.

"Me encantaría que fuera Raúl Jiménez. Claro, por supuesto, porque es una historia de superación, él tuvo un golpe muy fuerte en la Liga inglesa, en donde estuvo a punto de perder hasta la vida, se ha recuperado y es un tipo resiliente, que para mí es el líder principal de la selección, porque tiene mucha jerarquía y mucha capacidad. Ojalá que sea él y que todos lo gritemos", dijo Oswaldo Sánchez.

México inaugurará la competencia el próximo 11 de junio frente a la selección de Sudáfrica en el Estadio azteca, un escenario que pasará a la historia como el único inmueble sede de tres inauguraciones del Mundial.