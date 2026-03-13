La próxima Fecha FIFA de marzo podría traer una historia peculiar para la Liga MX. El delantero del Toluca, Paulinho, aparece entre los jugadores que podrían ser considerados por la selección de Portugal para los partidos amistosos que disputará en territorio americano, incluido el compromiso ante México.

Diversos reportes de la prensa portuguesa señalan que el técnico Roberto Martínez incluyó al atacante escarlata en una lista preliminar de futbolistas contemplados para los encuentros frente a la Selección Mexicana y Estados Unidos. El anuncio oficial de la convocatoria se conocerá el próximo 20 de marzo.

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La lesión de Cristiano Ronaldo cambió el panorama de la selección lusa y obligó al cuerpo técnico a valorar otras alternativas en el ataque. Ante ese escenario, Paulinho es una de las opciones para ocupar la posición de delantero centro.

El partido contra México generó gran expectativa desde su anuncio. El duelo del 28 de marzo marcará la reinauguración del Estadio Azteca, inmueble histórico del futbol mexicano que recibe una profunda remodelación rumbo a la Copa Mundial 2026.

En caso de aparecer en la convocatoria definitiva, Paulinho viviría una situación curiosa. El atacante portugués milita en la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca, pero saltaría al campo como rival de la Selección Mexicana. Su presencia añadiría un ingrediente especial a un amistoso que ya cuenta con reflectores internacionales.

El delantero europeo ya conoce la camiseta de Portugal. En 2020 fue llamado para tres partidos con su combinado nacional. Aquella etapa representó su última aparición con el conjunto lusitano.

Mientras tanto, la presencia de Cristiano Ronaldo en México luce complicada. Aunque aún existe la posibilidad de que el astro portugués viaje como invitado especial o espectador del encuentro.