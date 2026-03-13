¡Marcel Ruiz dice adiós al Mundial! Confirman rotura de ligamento cruzado y lesión de menisco

La Selección Mexicana recibió otro golpe duro de cara al Mundial 2026 que se disputará en casa.

El Toluca confirmó que su mediocampista, Marcel Ruiz, padece una lesión grave en la rodilla derecha que lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses y lo excluye de la Copa del Mundo.

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El percance ocurrió durante el encuentro de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, disputado en San Diego contra el San Diego FC.

En esa jornada, el jugador sintió un problema en la articulación tras una jugada y abandonó el terreno entre lágrimas antes del final del primer tiempo. Inicialmente generó preocupación, pero los exámenes médicos posteriores revelaron el diagnóstico definitivo: rotura del ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial.

¿Qué fue lo que informó el club escarlata sobre el estado de salud de Marcel Ruiz?

El club escarlata emitió un comunicado oficial donde detalló que "el jugador será sometido a una operación y su tiempo de recuperación dependerá de su evolución".

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

Este tipo de lesiones suele requerir cirugía artroscópica seguida de un proceso de rehabilitación extenso que abarca entre 6 y 9 meses, lo que elimina cualquier posibilidad de que Ruiz participe en el torneo mundialista que inicia el próximo mes de junio.

Marcel Ruiz se había consolidado como pieza fundamental en el mediocampo del Tri bajo la dirección de Javier Aguirre. Su visión de juego, recuperación de balón y aportación en fases ofensivas lo convirtieron en un elemento indiscutible en las convocatorias recientes.

Ahora se suma a una lista preocupante de ausencias que incluye a futbolistas como Edson Álvarez, Luis Romo y otros con problemas físicos variados.

La baja representa un revés significativo para el equipo nacional que dirige el Vasco cuando faltan pocos meses para el arranque del Mundial. El cuerpo técnico deberá ajustar planes y buscar alternativas en el mediocampo para mantener el equilibrio que Ruiz ofrecía.

Mientras tanto, el plantel del Toluca deseó una pronta recuperación a su jugador.