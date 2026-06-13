Jugadores de la Selección Mexicana abandonan la concentración en el CAR este 13 de junio

Después del entrenamiento de este sábado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), la Selección Mexicana tuvo la tarde libre.

Jugadores, directivos y cuerpo técnico abandonaron la concentración para tener unas horas libres fuera del CAR, pero deberán volver a las 20:00 horas para la cena grupal.

Algunos elementos salieron solos, mientras que otros eran acompañados de familiares. En el caso del auxiliar técnico, Rafael Márquez, salió juntó a Duilio Davino director deportivo de selecciones nacionales varoniles.

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Jorge Sánchez, Israel Reyes, Edson Álvarez, Erik Lira, Guillermo Ochoa, entre otros, fueron algunos de los elementos que dejaron la concentración del Tricolor.

En la práctica de este día solo permitieron ver 15 minutos del entrenamiento. Durante los trabajos previos al inicio se vio el buen ambiente que se vive tras la victoria ante Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Julián Quiñones fue de los elementos más alegres, junto a Armando González, mientras que a Guillermo Ochoa se le vio relajado, platicando por varios minutos con Rafael Márquez.

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