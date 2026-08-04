La Selección Mexicana Femenil cumplió con su papel de favorita y , aunque sufrió, venció a su símil de El Salvador (4-1) para avanzar a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en República Dominicana, donde buscará su cuarta medalla de oro de manera consecutiva.

Nuevamente en el estadio Moca 85, las dirigidas por Vanessa Martínez impusieron su ley. Esta vez, “las Cuscatlecas” fueron víctimas de la garra y carácter azteca.

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México fue de más a menos en el partido y lo sufrió sobre el final. En la primera parte, en una gran jugada de contraataque y con increíble precisión, Allison Veloz dio un pase filtrado que rompió las líneas de la zaga rival y que encontró a Lourdes Bosch (25’), quien recortó hacia el centro del área y con la potencia de su disparo y la fortuna de que el desvío en las manos de la portera Idalia Serrano terminó con el balón en el fondo de la red.

Las dirigidas por Eric Acuña, que llegaron a este partido tras clasificar en segundo lugar de su grupo y solamente con dos goles a favor, respondieron en la segunda mitad y rompieron el invicto tricolor con la valla intacta gracias a una genialidad de Yoselyn López (71’), quien recibió un centro de Karen Reyes por el costado derecho y, con remate de volea de primera intención, dejó a Celeste Espino sin posibilidades de detener el empate salvadoreño.

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México apretó el acelerador e intentó recuperar la ventaja en tiempo reglamentario, pero Serrano se convirtió en la figura de El Salvador y con dos maravillosas atajadas en el área chica, mandó el partido a los tiempos extra, donde bastó un minuto para que Andrea Frías (90+1’) anote el gol del sufrido triunfo tricolor. Valerie Vargas (115') y el doblete de Frías (120+1') pusieron los últimos clavos del ataúd cuscatleco.

Ahora, como sucedió en Veracruz, en la edición del 2014, México enfrentará a Colombia en la gran final, donde buscará mantener su dominio en la región y su cuarta medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Las dirigidas por Vanessa Martínez ya enfrentaron -y vencieron- a las cafeteras en el segundo partido de la fase de grupos.