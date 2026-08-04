Se ha confirmado un partido más para la , en la que gira que marcará el debut de Rafael Márquez como técnico del Tricolor.

Luego del anuncio de los partidos ante Colombia, Perú y Chile, se informó que la Selección Nacional enfrentará a Estados Unidos en Glendale, Arizona, el sábado 3 de octubre en una edición más del llamado Clásico de la Concacaf.

Con este encuentro frente a la Selección de las barras y las estrellas, ya son cuatro los partidos de preparación que sostendrá México durante la próxima Fecha FIFA.

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De esta forma comenzará el proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Nacional, con miras al proceso de la Copa del Mundo 2030.

Además, en el mes de noviembre, México disputará en territorio nacional un partido de la Nations League de la Concacaf 2026-27; el rival aún no se define.

Periodista de ESPN advirtió que Rafa Márquez “no llega” al Mundial 2030 con Selección Mexicana / FOTO: Imago7
Periodista de ESPN advirtió que Rafa Márquez “no llega” al Mundial 2030 con Selección Mexicana / FOTO: Imago7

Los partidos de México en la Fecha FIFA de septiembre y octubre

Estos son los cuatro partidos que marcarán el debut de Rafael Márquez, al frente de la Selección Mexicana:

  • México vs Colombia/ 26 de septiembre/ Baltimore
  • México vs Perú/ 29 de septiembre/ Nueva Jersey
  • México vs Estados Unidos/ 3 de octubre/ Arizona
  • México vs Chile/ 6 de octubre/ California

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