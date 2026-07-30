Alex Diego, técnico de la Selección Mexicana Sub 20, se mostró contento con el pase de su equipo a los Cuartos de Final en el Campeonato de la Concacaf, luego de la goleada (4-0) sobre su similar de Guatemala en el estadio Cuauhtémoc.

Cerca de siete mil espectadores llenaron la tribuna habilitada para este encuentro de la Fase de Grupos y la próxima semana, en el choque por el pase a Semifinales, espera que más afición asista para que abran más espacio en las gradas.

"Cada vez viene más gente, quizá ahí, ver si abren más las tribunas porque la gente quiere seguir viniendo. Estaría bueno que abran más el estadio, que vengan más", declaró el exfutbolista.

Lee también Justino Compeán, expresidente de Federación Mexicana de Futbol asegura que México está listo para albergar cualquier evento de FIFA

"Hay una buena conexión entre el grupo de jugadores, con la afición, y qué bueno, la verdad que el apoyo de la gente es impresionante. Eso nos motiva a seguir mucho más adelante", agregó el estratega de la Sub 20.

México no ha ganado nada aún

La Selección Mexicana dio un paso importante al finalizar líder de su grupo con nueve puntos. Tres victorias en tres partidos que los tienen en la cima de su sector y en Cuartos de Final del Campeonato Sub 20 de la Concacaf.

Sin embargo, Alex Diego, estratega de la Selección Nacional asegura que el enfoque debe máximo en busca de los dos grandes objetivos de este certamen: Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial Sub-20 del próximo año.

Lee también Rafael Márquez tendrá su primer partido con México frente a Colombia

"El enfoque es total. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, sabemos qué objetivos tenemos que cumplir. Dimos un paso a la calificación en ponernos arriba en el grupo, en el grupo final, pero el equipo está totalmente metido, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y el enfoque es al 100", aseveró.

"La mayoría ya está en primera división, la mayoría ya tiene minutos, ya tiene escenarios importantes, y ellos mismos van construyendo esa personalidad, ese manejo de situaciones, manejos mentales. Cada vez los va a hacer mejores futbolistas", concluyó Alex Diego.