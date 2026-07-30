Después de su participación en el Mundial de 2026, la Selección Mexicana disputará cuatro partidos entre septiembre y noviembre: tres amistosos contra Colombia, Perú y Chile, además de uno de la Nations League de la Concacaf con rival a definir. El encuentro ante “Los Cafeteros” marcará el debut de Rafael Márquez como director técnico del combinado nacional.

Este jueves, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció los tres partidos de preparación que el Tricolor jugará en lo que resta del año. Ahora, con la mirada puesta en la Nations League de la Concacaf.

Lee también FMF analiza propuesta de Gianni Infantino para invertir en propiedades de la FIFA

El debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana será el próximo sábado, 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. Ahí enfrentará a Colombia, después de que ambas selecciones fueron eliminadas en los Octavos de Final del Mundial de 2026.

Tres días después, el 29 de septiembre, el combinado nacional le hará frente a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Su último partido amistoso será contra Chile en Los Ángeles Memorial Coliseum, a disputarse el martes, 6 de octubre.

Lee también Gilberto Mora revela en qué liga de Europa le gustaría jugar cuando se vaya de Xolos de Tijuana

Después de las Fechas FIFA de septiembre y octubre, el Tricolor conocerá a su rival de la Nations League de Concacaf. En ese encuentro, México jugará como local con sede aún por confirmar.