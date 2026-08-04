La espera terminó. La Leagues Cup 2026 levanta el telón este martes 4 de agosto con el arranque de un torneo que vuelve a enfrentar a los clubes de la Liga MX y la MLS en busca del título y de boletos para la Concacaf Champions Cup 2027.

En esta edición, los 18 equipos del futbol mexicano competirán ante 18 escuadras de Estados Unidos y Canadá bajo un formato renovado, en el que cada club disputará tres partidos frente a rivales de la liga opuesta antes de la fase de eliminación directa.

La actividad de la primera jornada comenzará con seis encuentros que prometen poner a prueba a los representantes mexicanos desde el primer día, con duelos atractivos como el debut de Pumas, Tigres, Pachuca, Atlas, FC Juárez y Atlante.

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¿Cuándo y dónde ver la Jornada 1 de la Leagues Cup?

FC Cincinnati vs Pachuca

Hora: 17:45 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Columbus Crew vs Atlas

Hora: 17:45 horas

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Charlotte FC vs Pumas

Hora: 18:00 horas

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Minnesota United vs FC Juárez

Hora: 18:30 horas

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Tigres UANL vs Real Salt Lake

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Vancouver Whitecaps vs Atlante