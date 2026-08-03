Cruz Azul y el Inter Miami, liderado por el argentino Lionel Messi, son los principales favoritos para llevarse el título de la Leagues Cup, que comienza este martes en su quinta edición.

El campeón mexicano Cruz Azul, en el que juegan los colombianos Willer Ditta y Kevin Mier, debutará en el torneo el próximo jueves ante el Philadelphia Union de la MLS.

La 'Máquina' pasa por un gran momento tras ganar la liga antes del Mundial 2026 y luego de superar al Toluca en el 'Campeón de Campeones' hace unas semanas.

Cruz Azul en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

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La Máquina es uno de los dos equipos mexicanos ganadores de la Leagues Cup, ya que lo hizo en la primera edición, en 2019; el otro es el León, campeón en 2021.

El otro gran favorito es el Inter Miami por la calidad de su plantel, en el que además de Messi destacan figuras internacionales de la talla del brasileño Casemiro, el argentino Rodrigo de Paul o el español Sergio Reguilón.

La gran ausencia del conjunto de Miami será la del uruguayo Luis Suárez, quien está suspendido por seis partidos de esta competición.

Este castigo lo carga desde la edición pasada en la que participó en una gresca y escupió a un integrante del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

Luis Suárez perdió la cabeza en la final de la Leagues Cup / Foto: Capturas

El Inter Miami se presentará en la Leagues Cup el próximo miércoles ante el San Luis de la Liga MX.

El certamen se iniciará este martes con seis partidos. El Pachuca, en el que juega el venezolano Salomón Rondón, chocará con el FC Cincinnati, que tiene en sus filas al paraguayo Gilberto Flores.

Los Pumas de la UNAM, del costarricense Keylor Navas, se medirán al Charlotte FC, en el que actúa el español Pep Biel.

El Atlas, que es dirigido por el argentino Hernán Crespo, enfrentará al Columbus Crew, que ganó este torneo en el 2024.

En otros juegos, el Minnesota jugará con Juárez FC; Tigres UANL lo hará ante el Real Salt Lake y el Atlante, de Miguel ‘Piojo’ Herrera, enfrentará al Whitecaps.