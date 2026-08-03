Pese a tener un inicio preocupante, la Selección Mexicana Sub 23 se reencontró y firmó un contundente 4-1 sobre Guatemala para meterse a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En apenas dos minutos, el equipo de Eduardo Arce sufrió un autogol que preocupó a los mexicanos. Una acción a balón parado desembocó en la anotación en propia puerta de Karol Velázquez, quien no consiguió despejar el balón.

Esa anotación fue una llamada de atención para la escuadra nacional que, de inmediato, comenzó a desplegar su poder ofensivo y a generar constantemente acciones de peligro en el arco defendido por Eduardo Chang.

Fueron tantos los intentos que al minuto 14 llegó el ansiado tanto del empate. Una buena jugada colectiva entre Jesús Serrato y Tahiel Jiménez terminó con una gran definición de este último, quien fue la gran figura en Santo Domingo.

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El dominio fue totalmente tricolor, pero no encontró el segundo tanto antes del final de la primera mitad, por lo que llegó al segundo tiempo con la presión de ganar el encuentro.

Tahiel volvió a hacerse presente al minuto 47 con cierta fortuna. El delantero de Santos Laguna ejecutó un tiro libre desde fuera del área y, aunque su disparo se impactó en la barrera guatemalteca, el balón terminó al fondo de la red, lo que se tradujo en una bocanada de aire fresco para Eduardo Arce y sus dirigidos.

En un tiro de esquina, al minuto 55, Jiménez ganó por lo alto y, con un vistoso testarazo, amplió la ventaja de México sobre Guatemala, además de firmar su triplete.

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El cuarto y último tanto llegó al minuto 58. Tahiel estrelló un remate de cabeza en el larguero, pero, para fortuna de México, el esférico cayó a los pies de Rogelio González, quien lo prendió de volea para marcar el tanto definitivo.

Ya con la victoria y el pase en el bolsillo, Arce movió el banquillo y realizó cuatro cambios para cuidar a sus jugadores de cara al siguiente compromiso. Pese a las modificaciones, el cuadro nacional mantuvo el dominio, aunque ya no consiguió generar más daño.

Ahora, el siguiente reto será derrotar a Panamá para acceder a la final de la competencia y conquistar la medalla de oro.

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