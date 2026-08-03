Después de haber estado en el foco de la polémica por sus declaraciones contra su exequipo, Chivas, el delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández volvió a robarse los reflectores, esta vez por revelar detalles de su divorcio con Sarah Kohan, madre de sus dos hijos.

En un reciente episodio de su podcast "Learning to be Human", el máximo goleador de la Selección Mexicana conversó con la empresaria Eleni Fafutis, y al ser cuestionado sobre los motivos de su separación, Hernández primero se río por culpa de los nervios, y después compartió su experiencia.

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Aunque la separación entre el delantero y la modelo australiana se confirmó en 2021, Chicharito nunca se había mostrado tan vulnerable a la hora de explicar por qué no funcionó el matrimonio con la madre de sus dos hijos, Noah y Nala.

"Yo estaba pasando por muchísimas cosas personales y creo que también ella. Nadie sabe cómo ser madre, cómo te vas a sentir, cómo vas a reaccionar. Yo no estaba siendo lo suficientemente masculino para sostener esa familia, y creo que a ella le faltó también ser muchísimo más femenina”, confesó el actual futbolista del Atlético Dallas.

Además, aseguró que no hay una sóla persona a la cual culpar o que tenga mayor responsabilidad en la separación, ya que considera que “no existe matrimonio que no funcione en el que las dos partes no sean responsables”.

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