El nombre de Julián Quiñones retumbó con fuerza en el Estadio Ciudad de México, convirtiéndose en el símbolo del arranque soñado para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. El atacante abrió el marcador ante Sudáfrica y encendió de inmediato la ilusión de una afición.

Quiñones aterrizó en la justa mundialista como uno de los delanteros más efectivos del planeta. Nacido en Colombia, pero plenamente identificado con México, su historia alcanzó un punto especial en este escenario, donde no solo celebró su gol, sino también el cumplimiento de un anhelo que durante años fue creciendo: vestir la camiseta del Tri y defenderla en el máximo nivel.

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Una versión que cobró aún más fuerza tras las palabras de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Futbol, quien reveló en una entrevista reciente que el combinado cafetalero hizo múltiples intentos por integrarlo a su proyecto. Sin embargo, pese al interés insistente, el delantero se mantuvo firme en su decisión y terminó por declinar la propuesta.

"Inicialmente dijo que sí, pero después él mismo llamó y dijo que no, que prefería jugar para la Selección de México. Que quede absolutamente claro que siempre estuvo en el radar. Lo vimos, lo buscamos, le rogamos que viniera y nos dijo que no", declaró.

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Julián Quiñones debutó con la Selección Mexicana en Honduras el 17 de noviembre de 2023, ingresando de cambio y de inmediato teniendo un papel de protagonista.