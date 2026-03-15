El partido de México y Portugal en el estadio Banorte el próximo 28 de marzo, había perdido una parte de su atractivo luego de que se comentaba que Cristiano Ronaldo, leyenda del equipo, no estaría disponible por una lesión muscular.

Sin embargo, la prensa de Arabia Saudita informó que la selección portuguesa envió la petición de convocatoria para al Al Nassr por Joao Félix, y por CR7.

Técnico de Portugal habría confirmado el partido ante Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca. Foto: @Cristiano

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La prensa árabe señala que Cristiano Ronaldo reportará con su país para los partidos amistosos que tendrán los lusitanos en México y Estados Unidos, el 28 y 31 de marzo.

Será hasta el próximo viernes 20 de marzo cuando Roberto Martínez, director técnico del equipo, presente oficialmente la lista de convocados para los amistosos de la Selección de Portugal.

Mientras tanto, a 13 días de que ruede el balón nuevamente en el antes llamado estadio Azteca, el exjugador del Real Madrid continúa en recuperación de su lesión, que lo ha tenido fiera de actividad por un par de semanas.

¿A qué hora juega México y Portugal?

El partido que servirá como preparación para el Mundial 2026 para ambos conjuntos, está programado para dar inicio a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.