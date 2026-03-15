Gilberto Mora explotó como la joya mexicana en el último año. Su nivel en la Liga MX con los Xolos de Tijuana lo llevaron a la Selección Nacional, y tampoco decepcionó. Hoy en día, es uno de los mejores jugadores que tiene México con apenas 17 años de edad.

Recientemente, en entrevista con 'Toño' de Valdés, Miguel Herrera también se rindió ante el juvenil mediocampista, y lo comparó con una de las joyas que tiene el Real Madrid.

Miguel Herrera y Gilberto Mora - Fotos: Imago7

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¿Qué dijo Miguel Herrera sobre Gilberto Mora?

De acuerdo con el extécnico de Costa Rica, la nacionalidad de Gilberto es algo que repercute de forma negativa en su valor de mercado, ya que aseguró que si este hubiera nacido en Argentina o Brasil, los equipos europeos pagarían más por él.

Como fue el caso del argentino Franco Mastantuono, que recientemente fichó por el Real Madrid, y pagaron 60 millones por su traspaso. Ambos jugadores tienen la misma edad.

"Yo lo comparo con (Franco) Mastantuono, el que vendieron al Real Madrid. Para mí, es mucho más el chavito. Al otro lo vendieron por 60 millones y de este hablan de 35 y dicen: ‘Ay, están locos’. Si fuera brasileño, argentino o uruguayo, en eso lo estarían vendiendo", comentó el 'Piojo'.