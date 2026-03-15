A tan solo 13 días de su reinauguración, la cancha del nuevo Estadio Banorte se alista para uno de los duelos más esperados por la afición mexicana: el enfrentamiento de la ante Portugal.

Sin embargo, las altas expectativas del duelo se vieron en parte afectadas por la posible ausencia de Cristiano Ronaldo, ya que actualmente se recupera de una lesión muscular sufrida con el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con la selección de Portugal. FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo, durante un partido con la selección de Portugal. FOTO: EFE

Con el inicio de la venta por plataformas digitales, pocos aficionados lograron obtener un acceso para esa emblemática tarde en la que la el Tri de Javier Aguirre enfrente un difícil examen ante una de las mejores selecciones del mundo.

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Esta situación provocó que varios seguidores buscaran otras alternativas para conseguir boletos, y la reventa se convirtió en una opción para el partido ante los lusos.

Aunque para desgracia de cientos de aficionados, los precios en estas plataformas están a precios elevados. En un rango de los 17 mil pesos mexicanos, en las partes altas del recinto, hasta los 170 mil pesos, cerca del césped.

¿Qué plataforma vende boletos para México vs Portugal?

De acuerdo con el sitio web StubHub, que cuenta con una sección especial para los encuentros de la Selección Mexicana, el boleto más barato supera los 7 mil pesos en el sector 624.

Otra de las zonas más solicitadas es la ubicada detrás de las porterías, con un precio de 147 mil pesos, mientras que los boletos más caros se encuentran en la zona de palcos, con un costo fijo de 174 mil pesos, cifras que podrían disminuir en cuanto más se acerque el compromiso.

Conoce quiénes son los futbolistas más costosos de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo / FOTO: Imago7
Conoce quiénes son los futbolistas más costosos de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo / FOTO: Imago7
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