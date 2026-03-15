Armando "Hormiga" González brilla en la Liga MX. Con un doblete ante Santos Laguna, el atacante de Chivas no solo inclinó el partido, sino que confirmó su buen momento goleador al alcanzar ocho tantos en el semestre, cifra que hoy lo coloca en el radar final de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.

La "Hormiga", que atraviesa el punto más alto de su joven carrera, ha aprendido a cargar con la responsabilidad ofensiva de uno de los clubes más exigentes del país sin perder hambre ni frescura.

Su rendimiento le ha valido el reconocimiento de voces autorizadas del futbol mexicano.

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Una de ellas fue la de Francisco "Kikín" Fonseca. El exseleccionado nacional, con pasado en Pumas y Cruz Azul, dejó de lado cualquier rivalidad para rendirse ante el talento del delantero de 22 años, a quien señaló como un ejemplo dentro y fuera del campo.

¿Qué fue lo que dijo el 'Kikín' Fonseca sobre Armando González?

"Ojalá salieran muchos jugadores como la Hormiga. Sabemos que casi no se les da oportunidad a los delanteros mexicanos; que él sea un ejemplo para muchos jóvenes, para que sepan que con mucho trabajo todo se puede lograr", expresó.

"OJALÁ SALGAN MUCHOS" 🗣️🇲🇽⚽



Francisco 'Kikin' Fonseca se rinde ante Armando 'Hormiga' González pic.twitter.com/O0AcX4TnT9 — De10Sports (@De10Sports) March 15, 2026

Fonseca, quien recordó la experiencia de vestir la camiseta de la Selección Mexicana en Alemania 2006, exhortó a los futbolistas nacionales a disfrutar el torneo de la FIFA y destacó que existen condiciones para lograr un buen desempeño.

"Yo pienso que la Selección Mexicana llegará a los octavos de final; creo que se va a enganchar por ser local. A los nuevos jugadores les diría que lo disfruten al máximo, porque uno nunca sabe si volverá a jugar un Mundial. Para mí, el arquero titular debería ser Raúl Rangel”, concluyó.