La portería de la Selección Mexicana vive un momento de incertidumbre. La lesión de Luis Ángel Malagón cambió el panorama del equipo nacional a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026. El guardameta del América sufrió una ruptura del tendón de Aquiles y pasó por el quirófano en Guadalajara, situación que lo deja prácticamente fuera de la justa internacional.

La baja golpea el proyecto de Javier Aguirre, ya que Malagón acumuló una gran cantidad de minutos durante el proceso mundialista. Además, el arquero mantenía una intensa disputa por la titularidad con Raúl Rangel, quien apareció como titular en los compromisos recientes del combinado nacional.

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El debut del Tri en el torneo está programado para el 11 de junio ante Sudáfrica, por lo que el cuerpo técnico analiza opciones para completar la lista definitiva de arqueros.

¿Quiénes son los porteros que luchan por el puesto de Luis Ángel Malagón?

Además de Raúl Rangel, quien se perfila como titular en el certamen, destaca Guillermo Ochoa. El posible llamado del portero del AEL Limassol de Chipre ha despertado bastante polémica entre aficionados y analistas, pero su experiencia en Copas del Mundo sería clave. Además de que alcanzaría su sexto Mundial.

Otros candidatos mantienen expectativas importantes. Carlos Acevedo participó en convocatorias recientes y permaneció en la banca durante los últimos tres encuentros bajo la dirección del Vasco. El arquero de Santos continúa en la órbita del cuerpo técnico.

También aparece Alex Padilla, portero del Athletic de Bilbao. Sus actuaciones en España han dejado buenas sensaciones, lo que fortalece su candidatura.

En contraste, Andrés Sánchez y Carlos Moreno han perdido terreno en las convocatorias recientes. Aun así, ambos permanecen dentro del grupo que el cuerpo técnico observa rumbo al Mundial.

El caso que también ha sonado en los últimos días corresponde a Andrés Gudiño. El guardameta de Cruz Azul no parecía formar parte del panorama mundialista, pero la lesión de Malagón lo colocó en el radar de Aguirre.