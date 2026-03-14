Marcel Ruiz atraviesa una compleja situación, luego de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha, lo que significa quedar fuera del Mundial y Clausura 2026.

Ante este complicado panorama del mediocampista choricero, el Toluca y sus compañeros ya le han expresado su apoyo para que tenga una gran recuperación y regrese de mejor manera a las canchas.

Previo al arranque del partido de los Diablos Rojos contra Atlas, los futbolistas del equipo mexiquense salieron a la cancha para calentar con unas playera con la leyenda de "Fuerza Marcel", y con el 14 en la espalda, el número del jugador lesionado.

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De igual forma, en la foto del equipo, Alexis Vega posó con la playera de su compañero.

Marcel Ruiz estuvo presente durante el encuentro, convivió con sus compañeros y también recibió cánticos por parte de la afición antes del pitazo inicial del partido.

Ya con el duelo en marcha, los que se dieron cita en el Nemesio Díez se pusieron de acuerdo para ovacionar a Marcel Ruiz al minuto 14 del encuentro.

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¿Cuánto tiempo estará fuera Marcel Ruiz?

Luego de haberse confirmado la lesión del talentoso mediocampista, la cual lo dejará sin Copa del Mundo, se espera esté fuera de 6-8 meses una vez que sea sometido a cirugía y, posteriormente, hacer su recuperación para ponerse a punto.