Lionel Messi tendrá un segundo intento de anotar su gol 900 este sábado en la visita del Inter Miami al Charlotte FC en la liga norteamericana de futbol (MLS).

El astro argentino convirtió el tanto 899 de su ilustre carrera el pasado sábado en el triunfo 2-1 ante el DC United por la tercera fecha de la MLS.

Los 72.026 espectadores presentes en el M&T Bank Stadium de Baltimore, el hogar de los Ravens de la NFL, vieron a Messi anotar el segundo tanto del Inter con un sutil toque de su mágica zurda ante la salida del arquero Sean Johnson.

Lionel Messi jugó su primer partido de 2026 Foto: AFP

Lee también Miroslava Montemayor: Rumores la colocan en TV Azteca ¡Esto respondió la conductora!

Fue el gol número 80 del atacante con la playera rosa de Las Garzas, la franquicia donde disfruta de sus últimas alegrías sobre el césped bajo el sol del estado de Florida.

Desde su aterrizaje a mediados de 2023, Messi acumula 53 goles con el Inter en temporada regular, siete en playoffs, 12 en Leagues Cup, siete en la Copa de Campeones de la Concacaf y uno en el Mundial de Clubes de la FIFA.

En su trayectoria en Europa festejó 672 goles con el FC Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain.

Las otras 115 dianas las sumó con la selección de Argentina, que espera contar con su gran capitán para la defensa del título en el Mundial de Norteamérica 2026.