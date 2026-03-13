Hace unos días, los aficionados del futbol internacional se quedaron en estado de 'shock' al enterarse del comunicado que dio la comentarista deportiva Miroslava Montemayor, quien se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles de la cobertura del balompié a través de las pantallas de TNT Sports en México.

La conductora regiomontana forma parte del equipo que presenta y analiza los partidos de la UEFA Champions League, donde participa en los programas previos, el análisis del medio tiempo y los segmentos posteriores a los encuentros.

Recientemente, la presentadora reveló a través de las pantallas de TNT Sports que se despedía de la televisora por un tiempo, ya que lo hará por cuestiones de salud.

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"Estaré ausente un par de semanas porque mi cuerpo decidió quebrarse literalmente en las peores instancias de la Champions, entonces me iré a arreglar la pierna y regreso la más pronto posible, espero que sean menos de seis semanas", reveló Miros.

"Los voy a dejar en muy buenas manos, conDani Barba, así que para que no se asusten y ahí vamos a estar en las redes sociales comunicándonos con todos ustedes, los voy a extrañar muchísimo, espero que ustedes también me extrañen poquito", dijo.

Sin embargo, a pesar de que dio los motivos de su ausencia en las pantallas, comenzaron a circular rumores que la colocaban junto a Christian Martinoli y Luis García en TV Azteca, de cara a la próxima Copa del Mundo.

De inmediato, cientos de usuarios se emocionaron con la noticia; no obstante, la propia Miroslava respondió en las redes en lo que puede ser un desmentido de esta información.

¿Qué fue lo que respondió Miroslava Montemayor ante los rumores de su llegada a TV Azteca?

“Primero, nuevo novio; después, nuevo trabajo ¿Qué sigue???”, escribió Montemayor en su cuenta de X, con un tono de humor, pero que echa para abajo sus supuesta salida hacia la televisora del Ajusco.

CADA VEZ MÁS CERCA 😍🚨



Miroslava Montemayor podría estar muy cerca de llegar a TV Azteca. ❤️



De acuerdo con distintos reportes, después de esta semana de UEFA Champions League y con la conductora alejándose por unas semanas de TNT Sports, las negociaciones seguirían avanzando.… pic.twitter.com/98XR3DDScn — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 12, 2026