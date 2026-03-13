La angustia y la incertidumbre sacudió a los aficionados de una función de lucha libre en Estados Unidos cuando un réferi sufrió una emergencia médica en pleno combate.

El incidente ocurrió dentro de una cartelera de la organización Ohio Valley Wrestling durante una lucha denominada “Four Corners of Chaos”, combate que enfrentó a los gladiadores Brendan Balling y Tony Evans.

La acción transcurría con normalidad hasta que un vuelo provocó un accidente que encendió la alarma entre los asistentes.

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Durante el enfrentamiento, Balling subió a la tercera cuerda para ejecutar una plancha desde las alturas sobre su rival. Sin embargo, en medio del intercambio físico, el tercero en el encordado: Dallas Edwards recibió un empujón que lo colocó justo en la trayectoria del lance, por lo que el impacto resultó inevitable.

¿Por qué motivo el réferi se convulsionó en plena batalla de lucha libre?

El oficial cayó con fuerza sobre la lona, su cabeza 'chicoteo' sobre la superficie tras recibir el golpe directo del luchador. De inmediato quedó tendido en el cuadrilátero y comenzó a presentar convulsiones frente al público que presenciaba la función.

La escena generó preocupación tanto entre los aficionados presentes como entre quienes seguían la transmisión del evento. A pesar de la gravedad del momento, el combate continuó durante varios instantes mientras el cuerpo de Edwards realizaba algunos espasmos violentos sobre el ring.

Aviso que son imágenes duras.



Ayer, en un show de OVW, el árbitro Dallas Edwards sufre una convulsión por un impacto en medio del combate. Ante eso, lo que hace uno de los luchadores, Tony Evans, es sacarle del ring para que la lucha siga.



Denunciable.pic.twitter.com/ZjM2oMXsAC — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) March 13, 2026

Minutos después, la lucha se detuvo de forma definitiva. Personal médico ingresó al cuadrilátero para atender al réferi y evaluar su estado de salud. Tras una primera revisión en el lugar, Edwards salió del recinto rumbo a un hospital cercano para someterse a estudios y descartar daños mayores.

Horas más tarde, la empresa organizadora emitió un comunicado para informar sobre el estado del árbitro. En el mensaje confirmaron que ya recibía atención especializada.