En el periodismo deportivo en México, las redes sociales se han convertido en un campo minado para muchos comentaristas y narradores.

Lo que comienza como una opinión personal, un comentario impulsivo o una interacción aparentemente inofensiva puede convertirse rápidamente en controversias masivas, que generan oleadas de críticas, memes virales, discusiones y hasta bromas entre aficionados.

Estas situaciones suelen surgir cuando se tocan temas sensibles —como el desempeño de equipos nacionales, decisiones arbitrales controvertidas o incluso aspectos ajenos al deporte— y terminan repercutiendo en la imagen profesional de los involucrados, quienes a veces han tenido que ofrecer disculpas públicas, aclaraciones o, en casos extremos, suspensiones temporales.

Precisamente en este contexto surge el caso más reciente que ha captado la atención del público y de los usuarios de las redes sociales.

¿Quién es el comentarista de Televisa que 'calificó' mujeres en redes sociales?

Se trata del experimentado narrador Emilio Fernando Alonso, cuya interacción en redes sociales ha desatado una ola de criticas, bromas y polémicas.

Emilio Fernando Alonso. FOTO: Imago7

Y es que el cronista, ex de TV Azteca, se volvió tendencia luego de responder a un posteo donde se mostraba a tres mujeres de espalda, vestidas con pantalón de mezclilla entallado.

La publicación invitaba a los usuarios a decidir "cuál de las tres era la mejor", situación que llamó la atención de don Emilio Fernando Alonso, quien no dudó en poner su opinión, al colocar la letra "A" como respuesta.

A. — Emilio Fernando Alonso Rubin (@emilio_alonso69) March 8, 2026

El comentarista es uno de los comunicadores más queridos por la afición del futbol, y esto quedó demostrado en el momento que algunos de ellos trataron de alertarlo, pero otros lo tomaron a mal o incluso lo tomaron con humor y compartieron sus bromas.

"Así te quería agarrar, puerco", "Con A de ARRRRRRRRRANCANDO LA PRIMERA PARTE", "Muy buena decisión don Emilio, entre más delgada la tabla mejor entra el clavo", "Más cuidado Don Emilio no le vaya a pasar como Lalo Trelles", "Viejillo cochinillo", "Pa' eso no esta malo, viejito mañoso", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Esta no es la primera vez que don Emilio Fernando Alonso se ve involucrado en una situación similar. pues anteriormente ya había 'calificado' a Jana Gutiérrez y Tatiana Flores.