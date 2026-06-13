La ciudad de Guadalajara se ha convertido en una auténtica casa para la Selección de Corea del Sur durante esta Copa del Mundo de la FIFA, luego de que el equipo decidiera establecer su concentración en territorio tapatío.

Desde su llegada, el conjunto asiático ha sido arropado por la afición mexicana, que incluso durante su debut ante Chequia no dudó en brindarle su apoyo desde las gradas.

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Las constantes muestras de cariño han hecho que el plantel se sienta cómodo y cercano al público, y previo a su segundo compromiso en el Grupo A, precisamente ante el Tricolor, algunos de sus jugadores protagonizaron una imagen muy especial.

Aprovechando un descanso en sus entrenamientos, varias figuras —entre ellas Son Heung-min, hoy en LAFC y exestrella del futbol europeo— visitaron un restaurante local para disfrutar de la gastronomía mexicana. Según el personal del lugar, los futbolistas optaron por clásicos como tacos al pastor, arrachera y guacamole.

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México dejará su concentración en la capital para encarar este jueves un compromiso clave ante el conjunto asiático, en un duelo directo por el liderato del grupo. Ambas selecciones llegan con confianza tras haber sumado los tres puntos en su debut, por lo que el enfrentamiento promete ser determinante en la pelea por la cima del sector.