En la estructura roja que pusieron como parte de la remodelación, ya luce el letrero de "Estadio Ciudad de México" en letras blancas, en las históricas columnas grises del estadio ya también cuelgan mantas que anuncian que la Copa Mundial 2026 se disputará en la capital del país.

Ahora, está todo listo para la inauguración del Mundial 2026, el próximo jueves 11 de junio con el partido entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica, justo como en aquella edición de 2010.

Las fotos tomadas por EL UNIVERSAL muestran también que la zona sin butacas en la parte lateral baja del Coloso de Santa Úrsula ya cuenta con los asientos instalados otra vez, ahora de color negro.

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Los filtros por donde ingresarán los aficionados ya se pueden ver instalados en las explanadas de ambos lados, así como las zonas "VIP" que tendrán diversas actividades para los espectadores.

En el techo fueron colocadas banderas de los países participantes del torneo, tal y como se hizo durante la Copa del Mundo México 1986.

Por su parte, la cancha luce en perfectas condiciones, lista para albergar los cinco partidos que recibirán en esta justa mundialista.

Estadio Ciudad de México Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

Estadio Ciudad de México Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL