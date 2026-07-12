Aunque México ya está fuera del Mundial 2026, la afición todavía está con la fiebre de completar el Álbum Panini al máximo, por lo que se abarrotó el FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX.

Desde el primer instante, los fanáticos de este coleccionable eran recibidos con un estupendo kit de bienvenida por parte de la marca italiana. En su morral encontraban un álbum de pasta blanda, dos sobres, una medalla y la playera conmemorativa, todo lo necesario para hacerlos sentir parte de la gran celebración.

¡Desde la fila comienza la emoción! 🤩



Los aficionados que llegan al FIFA Fan Fest son recibidos con un kit que incluye un álbum Panini y playera de la marca.



En el zócalo se busca romper el récord Guinness del intercambio más grande de estampas. pic.twitter.com/dwA0lLpKZ6 — De10Sports (@De10Sports) July 12, 2026

Una vez dentro de la plancha del Zócalo, algunos rápidamente se sentaban en el suelo a la espera de algún interesado en cambiar estampas. Algunos otros permanecían parados o caminaban a lo largo y ancho del lugar buscando con quien hacer el trueque.

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Así como había gente regada en el emblemático lugar del centro de Ciudad de México, otros optaban por dirigirse a los corralitos que estaban divididos por grupos, lo que facilitaba la búsqueda por estampas del Grupo A, del B, del C y así sucesivamente.

La edad en este evento no importaba para nada. Así como los adultos se emocionaban por encontrar sus pegatinas faltantes, los más pequeños también celebraban la llegada de un nuevo integrante a su álbum.

¡A romper el récord! 💪🏻



Así intercambian los aficionados sus estampas del álbum Panini para completarlo y quitarle la marca que posee Brasil con el intercambio más grande del mundo. pic.twitter.com/s1FqNCsp7P — De10Sports (@De10Sports) July 12, 2026

Familias completas se dividían la tarea de encontrar alguien que quisiera cambiar, sin importar que solamente un integrante estuviera llenándolo porque, como dictaba el lema de Panini, “cada cambio cuenta”.

Quienes lograban terminar su álbum vivían un momento especial, pues eran llevados a un stand donde se hacía una cuenta regresiva para celebrar la misión de completar esta dura y desafiante tarea.