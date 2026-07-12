La Copa del Mundo 2026 ya tiene definidas sus semifinales y, de acuerdo con las principales casas de apuestas, Francia e Inglaterra son las selecciones con mayores probabilidades de disputar la gran Final.

En la primera semifinal, que se jugará el 14 de julio, Francia aparece ligeramente por encima de España. En el mercado de ganador del partido, los momios colocan a los franceses con +136, mientras que España paga +214, lo que refleja un ligero favoritismo para los dirigidos por Didier Deschamps.

Francia alcanzó espectacular récord en Copas del Mundo luego de eliminar a Marruecos / FOTO: @equipedefrance

Para la otra llave, programada para el 15 de julio, Inglaterra también parte con ventaja sobre la vigente campeona del mundo, Argentina. Los ingleses tienen una cuota de +162, mientras que el triunfo argentino está en +190, en otra eliminatoria que luce muy cerrada.

Lee también Memo Ochoa festeja sus 40 años en el Baby’O de Acapulco tras de cerrar su ciclo con el Tricolor

Incluso en los mercados para clasificarse a la Final, Francia e Inglaterra son los equipos que reciben mayor respaldo, por lo que, según las apuestas, el duelo por el título sería entre ambas selecciones.

Sin embargo, la diferencia en las cuotas es mínima. España y Argentina siguen muy cerca en las proyecciones, por lo que las dos semifinales apuntan a definirse por detalles y cualquier resultado todavía es posible.

Julián Álvarez (9) celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en el partido contra Suiza en los cuartos de final del Mundial. FOTO: AP

La llave entre Francia y España se jugará en el estadio de Dallas, mientras que la albiceleste enfrentará a España en el estadio de Atlanta.