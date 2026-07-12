Noruega cerró su histórica participación en el Mundial 2026 con una derrota de 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final, pero Erling Haaland dejó claro que su atención ya apunta hacia el desenlace del torneo.

El atacante del Manchester City confesó que desea ver a Inglaterra levantar el trofeo y conquistar su segundo campeonato del mundo, una declaración que sorprendió por el vínculo que mantiene con el país donde nació.

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"Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita", sentenció el goleador tras la eliminación del conjunto vikingo.

Haaland nació hace 25 años en Inglaterra, durante la etapa de su padre, Alf-Inge Haaland, como jugador del Leeds United. Sin embargo, la familia regresó a Noruega cuando el delantero apenas tenía tres años, nación a la que representó durante toda su carrera internacional.

Aunque el sueño noruego terminó en cuartos de final después de llevar a la prórroga a los actuales subcampeones de Europa, el atacante aseguró que el legado de esta generación va mucho más allá de los resultados deportivos.

"Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", dijo.

El delantero también expresó su deseo de que esta actuación marque el inicio de una nueva etapa para su selección y permita competir con mayor frecuencia en las grandes citas internacionales.

"Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble", afirmó.