Un saque de meta pareció rozar un cable sobre el campo hacia el final del primer tiempo del partido Inglaterra-Noruega en los cuartos de final del Mundial el sábado, poco antes de que el inglés Jude Bellingham anotara el gol del empate.

Según el reglamento, si se hubiera advertido que el balón golpeó el cable, el juego se habría detenido y se habría reanudado con un balón a tierra para determinar la posesión.

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“Antes del gol de Inglaterra... el sensor del Balón Conectado no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire y, por lo tanto, no hay evidencia de que el balón tocara el cable suspendido sobre el campo y cambiara el movimiento del balón”, dijo la FIFA en un comunicado.

No está claro cuándo ni cómo la FIFA revisó esos datos. Inglaterra terminó ganando 2-1 en una prórroga.

El partido no se interrumpió y ni siquiera se supo si el árbitro asistente de video Jerome Brisard revisó la jugada. Brisard también estuvo a cargo del VAR para el Argentina-Egipto en los cuartos de final, uno en el que Argentina remontó para ganar 3-2 y Egipto se quejó de que el arbitraje fue injusto.

El portero noruego Orjan Nyland realizó el saque para iniciar la jugada en cuestión el sábado, que fue controlada por Inglaterra segundos después de que la trayectoria del balón cambiara, lo que sugiere que rozó uno de los cables utilizados para suspender una cámara controlada de forma robótica. Finalmente, el balón le llegó a Bellingham, quien venció a Nyland con un disparo rasante al poste lejano.

Before Bellingham's goal, the ball hit the sky camera cable and changed trajectory, the Norwegians complained but nothing happened



Imagine if this was Argentina 😂 pic.twitter.com/KgMpF6fbHM — AM☬ (@AbsoluteMxssi) July 11, 2026

Nyland golpeó el césped con la mano, frustrado. Nyland, el astro noruego Erling Haaland y el técnico Stale Solbakken le reclamaron al árbitro francés Clement Turpin después de la jugada y camino al descanso.

En el partido Argentina-Egipto, un gol de Egipto fue anulado a los 58 minutos después de que una revisión del VAR determinó que Marwan Attia había cometido falta sobre el defensor argentino Lisandro Martínez.

“Él dice que no lo vio por sí mismo y que no recibió ningún mensaje de que realmente hubiera ocurrido”, indicó Solbakken.

"La FIFA dice que no hubo contacto y que no hubo señal en el chip del balón, así que no puede hacer nada al respecto. Pero el balón cayó en línea recta hacia abajo. ... Sí lo tocó”, agregó.

Solbakken también insistió en que esa no fue la razón por la que Noruega perdió.

“Que esto no sea la historia del partido”, expresó.