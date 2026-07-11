La actividad de Gilberto Mora en el Mundial 2026 no terminó con la participación de la Selección Mexicana.

El juvenil de 17 años aprovechó sus días de descanso para disfrutar del torneo desde una perspectiva diferente y apareció como un aficionado más durante el encuentro entre Noruega e Inglaterra en Miami.

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El futbolista mexicano asistió al estadio con la camiseta del conjunto noruego para respaldar al equipo encabezado por Erling Haaland.

Sin la presión propia de la competencia, Mora convivió con los seguidores europeos y disfrutó del ambiente que caracteriza a la Copa del Mundo.

El momento que llamó la atención llegó durante la fiesta en las tribunas.

¿Cómo fue que Gilberto Mora fue capatado haciendo el 'Viking Row'?

Las pantallas del inmueble captaron al mexicano mientras participaba en el tradicional "Viking Row", la popular celebración que identifica a la afición de Noruega.

Con movimientos coordinados que simulan el remo de un barco vikingo, el joven se integró al cántico y siguió el ritmo junto con cientos de aficionados.

Las imágenes pronto circularon en redes sociales y el video alcanzó gran difusión. La naturalidad con la que Gilberto Mora se unió a la celebración provocó comentarios positivos entre aficionados mexicanos y extranjeros, quienes destacaron la actitud del futbolista fuera del terreno de juego.

Qué hace Gilberto Mora remando con los vikingos JAJAJAJ pic.twitter.com/nEQ7pSoF7r — Piojismo (@Piojismo1906) July 12, 2026

Aunque Noruega quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Inglaterra, su característica celebración permaneció como uno de los fenómenos más llamativos del torneo.