Sin golear, y quizá sin gustar. Pero España está en semifinales de la Luego de su agónica victoria contra Bélgica (2-1), se medirán a Francia por un boleto a la final del certamen.

El partido pintaba para irse a los tiempos extras, pero un error del portero suplente belga, fue aprovechado por Mikel Merino para empujar al balón a la red y darle el boleto a la Roja a la siguiente ronda.

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Sin embargo, como era de esperarse, los memes y burlas en redes sociales no se hicieron esperar. Ya sea para reírse de Bélgica, de España, o de las jugadas graciosas del partido.

Los mejores MEMES del partido España vs Bélgica

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