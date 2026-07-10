Sin golear, y quizá sin gustar. Pero España está en semifinales de la Copa del Mundo 2026. Luego de su agónica victoria contra Bélgica (2-1), se medirán a Francia por un boleto a la final del certamen.

El partido pintaba para irse a los tiempos extras, pero un error del portero suplente belga, fue aprovechado por Mikel Merino para empujar al balón a la red y darle el boleto a la Roja a la siguiente ronda.

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Sin embargo, como era de esperarse, los memes y burlas en redes sociales no se hicieron esperar. Ya sea para reírse de Bélgica, de España, o de las jugadas graciosas del partido.

Los mejores MEMES del partido España vs Bélgica

Lamine Yamal cuando su rival no es el Levante pic.twitter.com/aPhdu356zv — Mujeres Out Of Context (@MorrasOutOfCont) July 10, 2026

The first 2026 World Cup semi-final is set: Spain vs. France!! 🇪🇸🇫🇷 🔥💀 pic.twitter.com/ApnuyNpbMj — Hamid sahari (@Hamidsahari20) July 10, 2026

Doku on the counter attack for Belgium: pic.twitter.com/tJZPClzjFn — Footy Humour (@FootyHumour) July 10, 2026

Doku cada vez que le llega la pelota: pic.twitter.com/hPr8PRkkrU — 0800CJ (@0800Cj) July 10, 2026

Estamos en semis de un mundial con esto en defensa, somos históricospic.twitter.com/UvvpkvZXrV — Rеvеn (@RevenRV) July 10, 2026