El Pato Merlín, que ha conquistado a millones de aficionados durante el Mundial de futbol 2026 y se ha convertido en una de las imágenes más entrañables del torneo, ahora también celebra una importante victoria fuera de las canchas.

El gobierno de México informó que la familia propietaria del ave recibió una vivienda a través de un programa de crédito social.

Merlín alcanzó notoriedad luego de aparecer en diversos videos con una playera de la Selección Mexicana mientras acompañaba a su dueña, Karla Ivette Gómez, entre las calles repletas de seguidores del Tricolor.

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Su popularidad creció de forma acelerada hasta convertirse en un fenómeno viral, al grado de recibir el nombramiento de "embajador" de la FIFA en México y aparecer en publicaciones oficiales de la selección nacional.

Durante la conferencia matutina, Gómez recordó la conversación que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien meses atrás la invitó junto con Merlín a Palacio Nacional.

"Usted me preguntó si necesitaba algo y le comenté mi situación", dijo Gómez en un contacto por videollamada. "Le enseñé las fotos de dónde vivíamos, donde nos bañábamos, y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar".

La presidenta explicó que solicitó el respaldo del gobierno de la Ciudad de México para incorporar a la familia al programa de vivienda social, el cual permite adquirir una casa mediante un crédito con condiciones accesibles.

"Lo único que quería era que me ayudara, me escuchara y yo con mi trabajo pagar mi casa para mis hijos", señaló Gómez. "Vivíamos en un local, no decíamos esto por temor a que la delegación nos lo pudiera quitar".

Sheinbaum destacó que tanto Merlín como su familia ya representan "un símbolo del país", una historia que nació en las tribunas del Mundial y ahora suma un nuevo capítulo con un hogar propio.