La participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 terminó hace unos días, pero las muestras de cariño hacia sus futbolistas continúan.

Ahora fue Jesús Gallardo quien recibió un emotivo reconocimiento durante el vuelo que lo llevó de regreso a Tabasco, donde pasará unos días de descanso tras el torneo.

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El lateral mexicano viajó en un avión de Viva Aerobus, donde la tripulación decidió sorprenderlo con un mensaje especial.

El momento quedó registrado en un video que compartió en redes sociales la usuaria @annymontejo y rápidamente ganó popularidad entre los aficionados.

A través del sistema de audio de la aeronave, una sobrecargo dedicó unas palabras al seleccionado nacional y destacó su compromiso con la camiseta mexicana durante la competencia internacional.

El mensaje provocó una inmediata reacción entre los pasajeros, quienes respondieron con una ovación y una tradicional porra en honor al futbolista.

"En Viva celebramos su participación y nos llena de orgullo compartir este vuelo con él. Gracias por llevar el nombre de México tan alto, por dejarlo todo en la cancha. Que tengas muchos más éxitos", expresó la tripulación por el megáfono.

Las imágenes muestran a Gallardo con una amplia sonrisa mientras agradece el gesto de los presentes. Varios viajeros aprovecharon el momento para sacar sus teléfonos celulares y grabar la escena, la cual pronto comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

Desde la eliminación del Tricolor frente a Inglaterra, diversos integrantes del representativo nacional han recibido muestras de afecto por parte de los aficionados en diferentes lugares del país.

Aunque el resultado deportivo dejó un sabor amargo, la entrega del plantel ha sido reconocida por muchos seguidores, quienes continúan expresando su respaldo a los jugadores que representaron a México en la máxima cita del futbol mundial.