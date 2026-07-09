En la antesala del duelo entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026, Erling Haaland volvió a captar la atención, aunque esta vez no por sus goles.

El delantero del Manchester City confesó que uno de los platillos que más disfruta son los tacos mexicanos, una elección que dejó ver en un video publicado en su canal de YouTube.

El encuentro frente a Inglaterra representa un episodio especial para el atacante. Aunque nació en territorio inglés hace 25 años, cuando su padre Alf-Inge Haaland defendía los colores del Leeds United, el artillero decidió representar a Noruega, país al que se trasladó junto a su familia durante la infancia.

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Además de su historia personal, Haaland llega al compromiso como una de las máximas figuras del torneo. El delantero suma siete anotaciones en cuatro encuentros y encabeza el ataque de una selección que busca instalarse entre las cuatro mejores del campeonato.

¿Cómo son los 'tacos mexicanos' al estilo Haaland?

Fuera de las canchas, el noruego compartió parte de su rutina alimenticia en un video raalizado durante una concentración con el Manchester City.

Ahí mostró la preparación de unos tacos con una versión inspirada en la cocina popular de Estados Unidos, con tortilla crujiente, proteína, vegetales frescos y limón.

Durante el video, el chef le explicó las opciones disponibles: tortilla suave o crujiente, pollo deshebrado, lechuga rallada, pico de gallo, crema agria, cilantro, chile jalapeño y limón.

También había ingredientes como arroz, espinacas, jitomates cherry, brócoli y pescado para complementar el platillo.