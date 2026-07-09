Tras concluir su participación en la Copa del Mundo 2026, Guillermo Ochoa continúa como una de las figuras más queridas del futbol mexicano.

El histórico exportero de la Selección Mexicana vivió un momento muy especial durante una visita a un restaurante, donde recibió una espontánea muestra de cariño por parte de decenas de personas que coincidieron con él.

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En videos que rápidamente alcanzaron gran difusión en redes sociales, se aprecia cómo los clientes del establecimiento interrumpieron por unos instantes sus actividades para dedicarle una ovación al exguardameta nacional.

Entre aplausos y voces al unísono, el famoso grito de “¡Memo, Memo!” se apoderó del lugar y provocó una evidente emoción en el cinco veces mundialista.

Ochoa respondió al gesto con una sonrisa y un saludo dirigido a todos los presentes, quienes reconocieron la extensa trayectoria del arquero, considerado uno de los grandes referentes en la historia de la Selección Mexicana.

¡LA AFICIÓN MEXICANA OVACIONA A GUILLERMO OCHOA EN PLENO RESTAURANTE! 🙌🇲🇽



El arquero mexicano se llevó una sorpresa al salir del negocio y fue despedido con aplausos 👏



🎥 TT/GuaranyMtz pic.twitter.com/BAedEU6XzN — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 9, 2026

Las reacciones no tardaron en aparecer. Miles de aficionados destacaron que el exportero merece ese tipo de reconocimientos después de una carrera que incluyó seis Copas del Mundo y múltiples actuaciones memorables con la camiseta nacional, a pesar de que su convocatoria previa a la justa mundialista desató una inmensa polémica sobre si debía, o no, ser llamado al equipo nacional dirigido por Javier Aguirre.

Aunque el Vasco lo utilizó como suplente durante el Mundial 2026, el estratega le permitió despedirse sobre la cancha en el partido frente a República Checa, un instante que quedó marcado como uno de los momentos más emotivos del torneo para el conjunto mexicano.