Eduardo Feinmann: Periodista argentino se retracta de sus palabras tras atacar a México

La polémica que protagonizó el periodista argentino Eduardo Feinmann durante el Mundial 2026 continúa al centro de la polémica.

Después de lanzar comentarios ofensivos contra México tras el duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra, el conductor decidió emitir un mensaje para intentar explicar sus declaraciones, aunque evitó ofrecer una disculpa directa.

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El conflicto comenzó cuando, durante una transmisión, Feinmann respondió a una pregunta sobre el partido con una frase que provocó indignación inmediata:

“Detesto a los mexicanos con mi alma”. También sostuvo que en México existía una supuesta envidia hacia Argentina y cuestionó el nivel del futbol mexicano, declaraciones que se difundieron rápidamente en redes sociales.

"El 'ahorita', ese... se lo pueden meter en el orto", fueron otras de sus frases que causaron enojo en las redes. "Detestables esos tipos, es la envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solo en el futbol, en todo nos envidian, quieren ser como nostros".

La controversia alcanzó el ámbito político. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó públicamente las expresiones durante su conferencia matutina y afirmó que ese tipo de comentarios únicamente retratan a quien los pronuncia.

Frente al rechazo generalizado, el comunicador abrió su programa con un mensaje en el que reconoció que sus palabras estuvieron fuera de lugar. Además, explicó que todo ocurrió por la intensidad con la que vive el futbol y aseguró que nunca buscó atacar al pueblo mexicano.

También rechazó que sus declaraciones pudieran considerarse xenófobas o un discurso de odio.

No obstante, Feinmann nunca pronunció una disculpa clara. En cambio, pidió comprensión a quienes se sintieron ofendidos, al insistir que sus expresiones se relacionaban únicamente con el contexto deportivo.

"Fue un comentario que generó el enojo de millones de mexicanos, y la verdad tienen razón en enojarse conmigo, no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio, estábamos hablando de futbol", dijo.

El periodista argentino Eduardo Feinmann arremete en contra de los mexicanos con un discurso xebofobico diciendo: “detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma”.



Poco después intenta disculparse señalando que estaba hablando de futbol, yo no le creo, y aunque fuese cierto;… pic.twitter.com/RmNWJ2Kd28 — Rashid de la Peña (@rashidelap) July 9, 2026

Ya había atacado a México durante la Copa del Mundo

Previamente. el periodista argentino ya había lanzado algunas palabras en contra de México, cuando afirmó sin pruebas que jugadores de Ecuador recibieron amenazas de un cártel mexicano antes del partido frente al Tricolor.

“Es bastante complicado porque parece que está confirmado de que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores, con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México”, declaró. Después añadió: “Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el estadio Azteca contra México”.