Lo que comenzó como una celebración para miles de aficionados colombianos en la Ciudad de México terminó con un hecho que nadie esperaba.

Un video difundido en redes sociales mostró un supuesto objeto volador no identificado sobre el Ángel de la Independencia, escena que de inmediato despertó la curiosidad de miles de personas durante la Copa del Mundo 2026.

Las imágenes captaron el momento en el que un extraño objeto cruzó el cielo mientras cientos de seguidores de Colombia festejaban una de las victorias de su selección.

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El material provocó una fuerte división de opiniones. Mientras algunos usuarios afirmaron que el video podría representar un auténtico avistamiento, otros sostuvieron que se trata de un montaje o de una creación con inteligencia artificial.

El fenómeno ocurrió en uno de los puntos más emblemáticos para las celebraciones deportivas en la capital mexicana, y que en algunos días se conviritió en el punto de reunión de algunos aficionados cafetaleros, quienes cantaron, bailaron vallenato y celebraron algunos de los triunfos de su equipo hasta antes de ser eliminados de la justa mundialista.

La presencia de aficionados colombianos se convirtió en una constante desde el arranque del Mundial 2026. Miles de camisetas amarillas inundaron las calles de la Ciudad de México y acompañaron a su selección en cada compromiso del torneo.

A continuación les dejamos el video del supuesto avistamiento: