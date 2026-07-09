La selección de Inglaterra afrontará una baja importante para la fase decisiva del Mundial.

La FIFA confirmó que el defensor Jarell Quansah recibió una suspensión de dos encuentros después de la tarjeta roja que vio en el compromiso de octavos de final frente a México, resolución que complica los planes del técnico Thomas Tuchel.

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El zaguero fue expulsado durante la segunda mitad del triunfo inglés por 3-2 tras una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo.

El organismo rector del balompié internacional determinó que la acción correspondió a juego brusco grave, motivo por el cual aplicó un castigo de dos partidos.

La sanción impedirá que Quansah participe en el choque de cuartos de final contra Noruega, programado para este sábado. En caso de que Inglaterra consiga el pase, el defensor tampoco podrá disputar una eventual semifinal.

La decisión de la FIFA llega en un momento de intenso debate sobre los criterios disciplinarios del torneo. En días recientes, la comisión disciplinaria quedó bajo los reflectores después de suspender la sanción de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun tras la intervención del presidente Donald Trump, quien sostuvo comunicación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Posteriormente, Infantino defendió la autonomía de la comisión e insistió en que el procedimiento se realizó conforme al reglamento.

Para Tuchel, la ausencia de Quansah agrava un problema que persiste desde el inicio de la competencia.

Reece James permanece fuera por una lesión en los isquiotibiales, mientras que Tino Livramento abandonó la concentración antes del debut debido a una molestia en la pantorrilla. Además, el entrenador recibió cuestionamientos por excluir de la convocatoria a Trent Alexander-Arnold, lateral del Real Madrid y uno de los especialistas más reconocidos de Europa en esa posición. Ahora, Inglaterra deberá buscar soluciones para mantener firme su defensa en la recta final del Mundial.