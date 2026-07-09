se colocó como uno de los jugadores consentidos de la Selección Mexicana por parte de la afición tricolor, gracias a la extraordinaria Copa del Mundo que hizo con la escuadra nacional en este verano.

El joven mediocampista azteca demostró, una vez más, el gran talento que posee y lo tiene catalogado como uno de los futbolistas con mayor proyección en el mundo y como el gran deseo de los clubes de Europa.

Con grandes actuaciones en esta Mundial, el chico de 17 años ha elevado el interés por parte de los equipos europeos y también se ha ganado el corazón de los aficionados mexicanos por ser el elemento más joven del plantel.

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A raíz del trabajo de la Selección Mexicana en el último partido contra Inglaterra, en el que cayeron 2-3, donde desplegaron un extraordinario nivel, el público azteca reconoció la entrega del equipo de Javier Aguirre y por eso demuestran el cariño a los jugadores.

'Morita' fue captado en un vuelo comercial, en el que gran parte de los tripulantes lo reconocieron y cuando iba a descender de la aeronave fue ovacionado y aplaudido por ellos, además de acompañarlo con una porra de "Mora, Mora, Mora".

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