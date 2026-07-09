Francia derrotó (2-0) a Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y clasificó a semifinales, donde se enfrentará al ganador del duelo entre España y Bélgica.

Les Bleus fueron ampliamente dominadores y no tuvieron mayor complicación para eliminar a los Leones del Atlas del Mundial.

El estadio Boston fue el escenario donde Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé le dieron una nueva victoria a la selección francesa.

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Con sus goles, anotados en un lapso de seis minutos, el equipo de Didier Deschamps se instaló en la antesala de la gran final de la justa mundialista.

Incluso, el marcador pudo haber sido más abultado, ya que Donatello falló un penalti antes de la media hora del partido.

El arquero marroquí Yassine Bounou le detuvo su disparo y evitó que el atacante del Real Madrid facturara otra anotación en el torneo.

Sin embargo, el poderío francés salió a relucir en la segunda mitad y fue imposible detenerlo para evitar la derrota.

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De esta manera, Francia alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, tras Rusia 2018 y Qatar 2022, un hecho histórico, ya que solamente Brasil y Alemania lo habían logrado en la historia.

Ahora, los franceses tratarán de llegar a una nueva final, lo que también sería por tres consecutivas, algo que también sólo han hecho los brasileños y alemanes.

Además de protagonizar uno de los momentos de la tarde con su anotación, Kylian Mbappé se robó los reflectores en nuestro país, al coincidir con un viejo conocido de la Liga MX.

Antes de que se escuchara el silbatazo inicial en el inmueble de Boston, el atacante galo se encontró en el túnel a su compatriota, André-Pierre Gignac.

Donatello y el resto de los jugadores franceses se acercaron a saludar y a darle un abrazo a su antiguo compañero.

Incluso, en las inmediaciones del estadio, el Bomboro se tomó el tiempo de mandar saludas a México y expresó que iba a apoyar a Francia.

Ya adentro del inmueble, André-Pierre Gignac pudo convivir con los actuales elementos de Les Bleus y les deseó suerte en su partido contra Marruecos.