Resultado: De la mano de Mbappé y Dembélé, Francia vence a Marruecos y es semifinalista del Mundial

Francia volvió a demostrar por qué forma parte de la élite del futbol mundial. En un partido que exigió paciencia, talento y contundencia, los dirigidos por Didier Deschamps derrotaron 2-0 a Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 y sellaron su boleto a las semifinales.

El duelo comenzó con un ritmo intenso y con los franceses decididos a imponer condiciones desde el silbatazo inicial. Apenas a los cuatro minutos, Kylian Mbappé avisó con un disparo que pasó apenas desviado y, en la misma acción, Yassine Bounou evitó el primero al detener un cabezazo de Dayot Upamecano sobre la línea.

Los Leones del Atlas respondieron con orden y disciplina. El conjunto africano volvió a exhibir la solidez que lo llevó hasta esta instancia, cerró espacios y apostó por las transiciones rápidas encabezadas por Brahim Díaz y Achraf Hakimi. Sin embargo, Francia monopolizó la posesión y generó las oportunidades más claras.

Lee también Eduardo Feinmann: Periodista argentino se retracta de sus palabras tras atacar a México

La mejor ocasión del primer tiempo llegó al minuto 28. Mbappé recibió una falta dentro del área de Noussair Mazraoui y el árbitro señaló el penalti.

El delantero francés tomó el balón con la responsabilidad habitual, pero Bounou adivinó la trayectoria y realizó una atajada monumental que mantuvo el empate y desató la ilusión marroquí.

El fallo no descompuso a Francia. Michael Olise, Désiré Doué y Ousmane Dembélé insistieron por las bandas, mientras Lucas Digne estremeció el travesaño en el tiempo agregado. Marruecos resistió hasta el descanso con la sensación de haber sobrevivido al vendaval europeo.

¿En qué momento cayeron los goles de Francia?

La segunda mitad presentó un panorama distinto. Francia aceleró el ritmo y encontró el premio que tanto buscó. Al minuto 60, Doué filtró un pase preciso para Mbappé, quien controló dentro del área y definió con un potente disparo a la escuadra para abrir el marcador. El delantero del Real Madrid dejó atrás el penalti fallado y volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su selección.

Con la ventaja, los Bleus manejaron mejor los espacios y obligaron a Marruecos a adelantar líneas. Esa decisión abrió huecos que Francia aprovechó con la velocidad de sus atacantes. Apenas seis minutos después, Mbappé volvió a ser protagonista al asistir a Ousmane Dembélé, quien sacó un disparo cruzado desde fuera del área que dejó sin opciones a Bounou para firmar el 2-0 definitivo.

El silbatazo final confirmó la superioridad francesa. Marruecos volvió a competir con orgullo y carácter, pero esta vez la historia no alcanzó para romper la barrera de los campeones del mundo. Francia, liderada por Mbappé y Dembélé, dio otro paso firme hacia el título y ya espera rival en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.