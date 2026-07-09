Durante el México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026 se vivieron momentos de alta tensión, como los goles ingleses y el penalti de Raúl Jiménez que le dio ilusiones a la afición tricolor, pero hubo uno que se robó la atención de los internautas.

En un video que se viralizó en redes, se observa como Javier Aguirre le dice "fuck you" a Anthony Gordon. Ese momento desató risas entre los internautas y en el propio futbolista inglés, quien recientemente se convirtió en jugador del FC Barcelona de España.

Al ser cuestionado sobre este suceso, el futbolista aseguró que fue algo distinto a lo que se vive en un terreno de juego y más cuando se trata de un duelo de vital importancia.

"Lo recuerdo. Fue divertido. Con toda la tensión y el ambiente del partido, fue entretenido. Simplemente corrí hacia el lateral por la banda, así que fue un halago por su parte. Al menos así lo interpreté yo. Parecía un buen tipo, estuvo hablando conmigo y con Jude durante todo el partido, y como había mucha tensión, me gustó que nos hablara a Jude y a mí", afirmó.

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Javier Aguirre con la Selección Mexicana, durante los Octavos de Final del Mundial de 2026 ante Inglaterra - Foto: EFE

Además, el ex del Newcastle aseguró que tenía cierta noción de la personalidad del 'Vasco' Aguirre, por lo que no se tomó a mal el comentario del entrenador mexicano.

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"Nunca he discutido con un entrenador. Normalmente dicen cosas así cuando has hecho algo bien y me felicitan, o me felicitan de una forma no tan amable como en este caso. Me ha pasado un par de veces. Estaba hablando del partido. Estaba hablando con Jude y, por lo que oí, era un tipo gracioso. Un buen tipo".

Inglaterra se alista para su choque frente a Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el cual será este sábado en Miami.