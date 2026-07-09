En seis minutos, Francia acabó con las ilusiones de Marruecos en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Les Bleus derrotaron a los Leones del Atlas en el estadio Boston y se clasificaron a las semifinales.

Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el primero en el minuto 60 y el segundo en el 66, el equipo de Didier Deschamps logró instalarse en la antesala de la final del Mundial.

Incluso, el marcado pudo haber sido más amplio, pero Donatello falló su disparo desde el manchón de penalti y no pudo abrir el marcador más temprano.

El portero marroquí Yassine Bounou detuvo el tiro del atacante del Real Madrid y puso a ilusionar a toda la nación africana que soñaba con regresar a estar en las cuatro mejores de una justa mundialista.

Sin embargo, en el segundo tiempo le fue imposible detener el poderío francés y nada pudo hacer para evitar la derrota.

De esta manera, Francia se convirtió en la primera semifinalista de la Norteamérica 2026 y ya espera rival, que saldrá del duelo entre España y Bélgica.

Tras volver a instalarse como una de las cuatro mejores selecciones de una Copa del Mundo, la escuadra gala alcanzó un impresionante récord.

Luego de haber estado en la antesala de la final de Rusia 2018 y Qatar 2022, los franceses llegan a esta instancia por tercer Mundial consecutivo y logran lo que sólo otros dos países habían conseguido en toda la historia.

Brasil disputó tres semifinales consecutivas en dos ocasiones; primero en México 1970, Alemania 1974 y Argentina 1978 y después en Estados Unidos 19944, Francia 1998 y Corea del Sur-Japón 2002.

Mientras que Alemania lo hizo, pero, incluso, en tres ocasiones: Inglaterra 19966, México 1970 y Alemania 1974; España 1982, México 1986 e Italia 1990; Corea del Sur-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Incluso, los alemanes cuentan con el récord en solitario, por las cuatro semifinales que jugaron seguidas entre 2002 y 2014.

FRA 🇫🇷 2-0 🇲🇦 MAR (FT) - Francia alcanza las semifinales por TERCER Mundial consecutivo. Solo otras dos selecciones lo han logrado en TODA la historia de la Copa del Mundo:



Alemania 🇩🇪 — 1966-74, 1982-90 y 2002-14 (esta, CUATRO seguidas)

Brasil 🇧🇷 — 1970-78 y 1994-2002

Francia… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 9, 2026

Por lo pronto, esta es la primera ocasión que Francia lo consigue, pero ya igualó lo hecho por otras potencias como Brasil y Alemania.

En la próxima edición de la Copa del Mundo, Les Bleus podrían alcanzar a la Mannschaft.

Además, Francia buscará alcanzar, en este Mundial, la marca de tres finales consecutivas disputadas que pertenecen a las mismas selecciones antes mencionadas.