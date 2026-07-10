La selección de Portugal tiene nuevo estratega. La Federación Portuguesa de Futbol confirmó este viernes la llegada de Jorge Jesus como director técnico del representativo nacional, cargo que ocupará tras la salida del español Roberto Martínez.

La presentación del entrenador se realizó a través de las redes sociales de la FPF, organismo que dio la bienvenida al veterano estratega con un mensaje.

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¿Cómo fue el mensaje de la federación portugesa para el nuevo entrenador de Portugal?

"Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, mister Jorge Jesus".

Con 71 años, Jorge Jesus afrontará por primera vez el reto de dirigir a la selección absoluta de su país, después de una amplia carrera en clubes de prestigio.

El entrenador construyó una sólida reputación durante sus etapas en Benfica y Sporting, además de conquistar importantes títulos con el Flamengo de Brasil.

Su nombramiento llega después de concluir una campaña con el Al Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que trabajó con figuras como Cristiano Ronaldo y João Félix. Durante esa etapa logró conquistar el campeonato y fortaleció su candidatura para asumir el banquillo portugués.

La misión de Jorge Jesus consistirá en mantener a Portugal entre las principales potencias del futbol internacional y preparar al equipo para los próximos compromisos oficiales. La experiencia del técnico y su amplio conocimiento del futbol portugués representan la apuesta de la federación para iniciar un nuevo ciclo competitivo.