Desde la selección de sede para que Estados Unidos, Canadá y México albergaran el Mundial 2026, fue imposible no comenzar con las comparaciones, ya fuera de los estadios, ambiente y demás factores.

En esta ocasión, fue Mikel Oyarzabal, goleador de la Selección de España, quien fue cuestionado sobre qué estadios prefiere, si los estadounidenses o los mexicanos y la respuesta del español causó un par de polémica en redes sociales.

"Es verdad que aquí en Estados Unidos están muy por encima", señaló el delantero ibérico.

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La Roja jugó un partido de la Copa del Mundo en México, específicamente en Guadalajara, por lo que el atacante de la Real Sociedad pudo comparar sin problemas la infraestructura de ambos estadios.

"Creo que al final cada uno tiene su encanto, pero la verdad es que los estadios aquí en Estados Unidos son una barbaridad. Creo que el gasto y todo lo que supone también, lo que ha costado hacer esos campos pues va atado a lo que son en realidad y creo que al final en todos es bonito jugar porque muchas veces la gran mayoría es la primera vez que toca jugar", añadió.

¿ESTADIOS MEXICANOS? ❌

¿ESTADIOS DE EEUU? ✅



Mike Oyarzabal asegura que los estadios en Estados Unidos están "por encima" de los tradicionales recintos mexicanos en el #Mundial pic.twitter.com/bAuYjNc3ae — Claro Sports (@ClaroSports) July 9, 2026

En las respuestas del video, se nota cierta división entre los internautas, ya que para algunos es muy certera la respuesta por las grandes inversiones que se hacen en los estadios del país vecino. Sin embargo, algunos otros no están de acuerdo porque la gran mayoría de los inmuebles son de NFL, no meramente de futbol.