El partido de México e Inglaterra en el Mundial se convirtió en el programa en español más visto en la historia de Estados Unidos, con 23.2 millones de espectadores en Telemundo, informó NBC Universal, que ubica a cuatro juegos de la Selección Mexicana dentro de los cinco primeros lugares del torneo.

El encuentro de octavos de final, en el que Inglaterra venció 3 a 2 a México el domingo pasado en el Estadio Ciudad de México, también ha sido el partido de la Copa del Mundo más visto de la televisión en inglés que no involucra a Estados Unidos, informó Fox, que reportó una audiencia combinada con Telemundo de 46,7 millones de personas.

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Este público conjunto quedó solo por debajo de los 50.1 millones de espectadores que sintonizaron en inglés y español el juego de Estados Unidos contra Bélgica el lunes, por lo que ya son los eventos deportivos fuera de la NFL más vistos en el país desde 1994, reportó el analista de Fox Michael Mulvihill.

"México vs. Inglaterra se convierte en el partido de futbol más visto en la historia de los medios en español en audiencia total y establece un nuevo récord lineal como la transmisión más alta de la historia en español", destacó en un comunicado NBC, cadena hermana de Telemundo.

De hecho, esta compañía reportó que cuatro de los cinco juegos más vistos en español en Estados Unidos durante este Mundial involucran a la Selección Mexicana: los jugados contra Inglaterra, Ecuador (18.9 millones), Corea (14 millones) y Chequia (12.3 millones).

En cuarto lugar aparece el de Brasil contra Noruega, que acaparó 13,8 millones de personas.

En los primeros 25 días y 92 partidos del torneo, la cobertura de Telemundo, Universo y Peacock ha promediado 5.5 millones de espectadores en Entrega de Audiencia Total (TAD, en inglés), expuso el comunicado.

Los espectadores televisivos en Estados Unidos se suman al público récord de más de 6,25 millones de aficionados que han asistido a los distintos estadios de Estados Unidos, México y Canadá, la audiencia in situ más grande jamás registrada de un Mundial, según la FIFA.